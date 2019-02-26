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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Почеттино 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в ненадлежащем поведении, передает "Советский спорт".
По информации "Би-би-си", в матче 27-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли" аргентинский специалист вступил в перепалку с арбитром Майком Дином.
"Я приму любое решение Футбольной ассоциации, но надеюсь, что они не пойдут дальше", — заявил Почеттино, отметив, что он не будет оспаривать решение FA.
Встреча завершилась для "Тоттехэма" поражением со счетом 1:2.
Ранее английский клуб "Лестер" принял решение об увольнении Клода Пюэля с поста главного тренера.
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