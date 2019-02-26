Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Почеттино

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в ненадлежащем поведении, передает "Советский спорт"

По информации "Би-би-си", в матче 27-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли" аргентинский специалист вступил в перепалку с арбитром Майком Дином.

"Я приму любое решение Футбольной ассоциации, но надеюсь, что они не пойдут дальше", — заявил Почеттино, отметив, что он не будет оспаривать решение FA.

Встреча завершилась для "Тоттехэма" поражением со счетом 1:2.