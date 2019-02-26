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«Не опускайтесь на уровень комментаторов». Минкульт Дагестана жёстко ответил Хабибу Нурмагомедову 

Super.ru 2 часа назад
Фото: Super.ru
Министерство культуры Дагестана ответило Хабибу Нурмагомедову, который жестко раскритиковал правительство республики после показа спектакля «Охота на мужчин», содержащем откровенную постельную сцену. В частности, ведомство заявило, что не имеет никакого отношения к показу постановки, а ответственны за нее частные лица, владеющие площадкой «Дом дружбы», где и проводилось мероприятие.
Сам Хабиб, чей предыдущий пост был удален из Instagram, написал новый, в котором назвал «прямым оскорблением» само название спектакля и призвал всех неравнодушных высказаться. Спортсмен также предостерег правительство Дагестана: «Хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время». (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)
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Прочее , Хабиб Нурмагомедов , Минкультуры
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