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Кейт Миддлтон рассекретила, как называет дочь принцессу Шарлотту дома 

WMJ.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Домашнее прозвище принцессы оказалось очень милым.
Британская королевская семья славится тем, что ее члены любят использовать различные прозвища — сокращенные имена. Некоторые спустя время даже вытесняют официальные имена. Вспомнить, например, принца Гарри, имя которого при рождении — Генри. Поклонникам семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон было давно любопытно, как же супруги называют своих наследников дома. Во время визита в Северную Ирландию герцогиня рассекретила домашнее прозвище дочери Шарлотты.
Уменьшительно-ласкательное имя принцессы рассказала миру одна из жительниц Белфаста, которая была на встрече с Кейт Миддлтон. Женщина пришла посмотреть на герцогов вместе со своим двухлетним сыном Джорджем. Кейт Миддлтон, известная своей любовью к детям, поинтересовалась, как зовут мальчика, а после отметила, что он отлично выглядит в галстуке-бабочке. На встрече был и второй ребенок местной жительницы. Герцогиня поинтересовалась, сколько мальчику лет. Услышав, что ему четыре года, Кейт сказала:
— передает People слова герцогини.
Таким образом миру стало известно, что дома принцессу ласково называют Лотти. Напомним, Шарлотте исполнится четыре года 2 мая.
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Текст:Виктория Разумова
Фото:Global Look Press, Getty Images
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Прочее , В мире , Европа , Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Гарри , WMJ.RU
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