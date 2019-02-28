Образ дня: похожая на русалку Кейт Миддлтон в зеленом мерцающем платье Missoni за $1,7 тысяч

Отчет о поездке Кенсингтонский дворец опубликовал, только когда монаршая пара вернулась из Белфаста. Для этой поездки Кейт Миддлтон выбрала нежно-зеленое мерцающее платье Missoni, вкупе с роскошной гривой волос делающее Кейт Миддлтон похожей на русалку из ирландских легенд. В этом образе Кейт появилась в Императорском мюзик-холле Белфаста.

Не обошлось и без любимых нюдовых туфель герцогини на шпильках и клатча Mulberry в тон. Кстати, платье обошлось Кейт дорого, но не в заоблачную сумму: оно стоит $1,7 тыс.

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Текст:Александра Лисица

Фото:Instagram, Getty Images / Jeff J Mitchell