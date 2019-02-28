Белый дом призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по деэскалации

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости . Белый дом призывает Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации, военный конфликт двух стран несет неприемлемо высокие риски для них сами, соседей и всего мирового сообщества, заявил в среду представитель совета по нацбезопасности Белого дома.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим напряжением между Индией и Пакистаном и призывают обе стороны предпринять реальные шаги по деэскалации. Потенциальные риски, связанные с дальнейшими военными действиями любой стороной, неприемлемо высоки для обеих стран, их соседей и международного сообщества", — сказал он РИА Новости.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация «желания и готовности к самообороне». Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как «бездоказательные», предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.