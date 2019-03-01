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Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации конкликта между Исламабадом и Нью-Дели. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"С российской стороны подчеркнута необходимость для всех стран соблюдать положения универсальных контртеррористических конвенций и сотрудничать в деле их выполнения. Отмечена возможность использовать в этих целях механизм Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), — подчеркнули в министерстве. — Выражена готовность Москвы содействовать деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования любых разногласий между Исламабадом и Нью-Дели политико-дипломатическими средствами".
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Прочее , Азия , Ближний Восток , В мире , Политика , Сергей Лавров , ШОС , ИТАР-ТАСС
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