В Токио на Олимпиаде-2020 полностью запретят употребление табака и электронных сигарет

Оргкомитет Токио-2020 намерен провести в Японии самую экологичную летнюю Олимпиаду в истории спорта. Наряду с другими законами, призванными поддерживать чистоту японской столицы и ее окрестностей в дни соревнований, было принято решение о полном запрете курения табака и электронных сигарет на всех спортивных объектах и территориях, используемых для нужд турнира, сообщает сайт телеканала RT

Закон, который окончательно вступит в силу к апрелю 2020 года, распространится не только на употребление, но и на продажу, а также рекламу табачной продукции.

«Основываясь на правилах и законах Международного олимпийского комитета (МОК), мы приняли решение ввести строгий антитабачный запрет, чтобы защитить здоровье и безопасность спортсменов, зрителей и официальных лиц. Курение будет ограничено как в закрытых, так и в открытых помещениях, а также на прилегающих территориях», — приводит текст заявления Inside the Games.

Схожий закон был принят во время летних Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, однако тогда ограничение распространялось не на все объекты, а на некоторых из них существовали специальные зоны для курящих. В своей инициативе японские власти ориентируются на опыт Пхенчхана-2018, который стал первым турниром такого уровня, полностью свободным от табака.

Курение представляет собой большую проблему для Японии. По данным недавних статистических исследований, практически каждый пятый взрослый гражданин страны курит. В июле прошлого года власти ограничили употребление табака и электронных сигарет на территориях учебных заведений и больниц. Однако запрет не распространялся на некоторые рестораны, кафе и другие общественные места с небольшой площадью.

Еще одним доводом в пользу ужесточения закона стала борьба с пассивным курением, от которого в Японии ежегодно умирают около 15 тыс. человек, преимущественно женщин и детей.

Одними из первых этой проблемой озаботились в столице страны Токио. В 2014 году, сразу после того как проведение Олимпиады-2020 было доверено Японии, Ёити Масудзоэ, занимавший в то время пост губернатора города, призвал запретить употребление табака во время соревнований.

Эту инициативу впоследствии поддержали и нынешние власти префектуры.

«Противодействие пассивному курению на протяжении длительного времени оставалось нашей главной заботой. Мы бы хотели принять больше мер, чтобы люди могли дольше оставаться здоровыми», — цитирует Associated Press представителя департамента здравоохранения Токио Кейко Накаяму.

Однако до недавнего времени существовали опасения, что японское правительство не согласится на изменения существующего законодательства. Предполагалось, что курение будет ограничено только внутри спортивных объектов. Но оргкомитет Олимпийских игр сумел настоять на своем.

Употребление табака и электронных сигарет в запрещенных местах будет караться денежным штрафом в размере €2,4 тыс. Кроме того, управляющие заведениями, нарушившие закон, будут вынуждены заплатить €4 тыс.