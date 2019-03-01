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Япония запретит курение на Олимпиаде-2020 в Токио 

Авторадио + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы Олимпиады-2020 в Токио запретят курение и использование вейп-устройств на всех олимпийских объектах в стране. Это решение было принято с целью защитить здоровье и безопасность спортсменов, официальных лиц и зрителей. Оно было основано на разработке закона Японии и указаниях Международного олимпийского комитета. Таким образом, была принята строгая политика в отношении курящих. Курение будет запрещено в помещениях, в охраняемых периметрах объектов Олимпиады, а также на открытом воздухе.
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