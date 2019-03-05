Александр Емельяненко обжаловал свой арест

ПЯТИГОРСК, 5 мар — РИА Новости . Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обжаловал свой арест по административному делу о неповиновении сотруднику полиции в Кисловодске, сообщил РИА Новости представитель Кисловодского городского суда.

По данным Кисловодского городского суда, 1 марта Емельяненко на Mercedes совершил ДТП и скрылся. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, но Емельяненко заблокировал двери и начал вести себя агрессивно, от него исходил стойкий запах алкоголя, он громко матерился, оскорблял сотрудников полиции. На требования предъявить документы грубо отказывал, отмечает суд. После этого, по информации суда, Емельяненко закрыл боковое окно своего автомобиля и начал движение по тротуару, вскоре его задержали. На следующий день суд арестовал спортсмена на 10 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции.

"Емельяненко обжаловал арест в Ставропольском краевом суде, просит, чтобы смягчили наказание и назначили штраф из-за того, что признал вину и раскаялся", — сказал собеседник агентства.