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Александра Емельяненко арестовали на 10 суток 

Авторадио + ещё 54 3 марта 2019
Фото: «Это Кавказ»
Кисловодский городской суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Он проведет под стражей 10 суток за неподчинение полицейским. Спортсмена задержали в минувшую пятницу в Кисловодске за езду в пьяном виде. За рулем своего золотого «Мерседеса» он припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и ДПС, попытался скрыться. Через некоторое время полиция остановила машину, за рулем которой был Емельяненко. Об этом пишет «Интерфакс». Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сообщения об этом происшествии вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.
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