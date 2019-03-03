Александра Емельяненко арестовали на 10 суток 

Кисловодский городской суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Он проведет под стражей 10 суток за неподчинение полицейским. Спортсмена задержали в минувшую пятницу в Кисловодске за езду в пьяном виде. За рулем своего золотого «Мерседеса» он припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и ДПС, попытался скрыться. Через некоторое время полиция остановила машину, за рулем которой был Емельяненко. Об этом пишет «Интерфакс». Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Сообщения об этом происшествии вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.