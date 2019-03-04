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Суд 7 марта рассмотрит второе административное дело против Емельяненко 

РИА Новости + ещё 57 23 часа назад
Фото: Спорт РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 4 мар — РИА Новости. Мировой суд в Кисловодске 7 марта рассмотрит административное дело об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным Кисловодского городского суда, 1 марта Емельяненко на Mercedes золотистого цвета совершил ДТП и скрылся, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, Емельяненко заблокировал двери, вел себя агрессивно, от него исходил стойкий запах алкоголя, он громко матерился, оскорблял сотрудников полиции. На требования предъявить документы грубо отказывал, отмечает суд. После этого, по информации суда, Емельяненко закрыл боковое окно своего автомобиля и начал движение по тротуару, вскоре его задержали. На следующий день суд арестовал спортсмена на 10 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции.
По данным МВД по региону, в отношении правонарушителя собран материал по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и направлен по подследственности для принятия процессуального решения.
"Суд 7 марта в 14.30 мск рассмотрит административное дело об отказе Емельяненко от медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — сказал представитель суда.
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Прочее , Александр Емельяненко , ГИБДД , РИА Новости
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