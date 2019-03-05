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В Кисловодске мировой суд рассмотрит ещё одно дело Александра Емельяненко 

АиФ Ставрополье + ещё 55 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
После рассмотрения первого административного дела, связанного с неповиновением сотруднику полиции, Александра Емельяненко приговорили к 10 суткам ареста. Он полностью признал свою вину и извинился перед полицейскими.
7 марта мировой суд Кисловодска рассмотрит административное дело, возбуждённое в отношении бойца. Заседание начнётся в 14.30.
Ранее сообщалось, что Емельяненко задержали в Кисловодске первого марта. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП.
Затем он нахамил сотрудникам полиции и попытался скрыться от них по тротуару. Его доставили в полицейский участок.
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Прочее , Автоспорт , Бокс , Криминал , Общество , Происшествия , Александр Емельяненко
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