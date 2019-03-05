В Кисловодске мировой суд рассмотрит ещё одно дело Александра Емельяненко

После рассмотрения первого административного дела, связанного с неповиновением сотруднику полиции, Александра Емельяненко приговорили к 10 суткам ареста. Он полностью признал свою вину и извинился перед полицейскими.

7 марта мировой суд Кисловодска рассмотрит административное дело, возбуждённое в отношении бойца. Заседание начнётся в 14.30.

Ранее сообщалось, что Емельяненко задержали в Кисловодске первого марта. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП.

Затем он нахамил сотрудникам полиции и попытался скрыться от них по тротуару. Его доставили в полицейский участок.