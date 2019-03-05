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Aston Martin Vantage DTM появился на трассе в Хересе 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Перед началом официальных предсезонных тестов команда R-Motorsport провела испытательные заезды своего нового спорткара для серии DTM.
Еще месяц назад, в первой половине февраля, команда R-Motorsport провела презентацию команды. На фоне макета своего нового автомобиля позировали пилоты коллектива. Во время представления нового состава команды, руководитель коллектива Флориан Камельгер отметил, что завершить строительство нового спорткара к старту сезона будет очень сложно.
Однако уже в этот в понедельник, 4 марта, на трассе в Хересе начались тестовые заезды новой машины. Aston Martin Vantage DTM прошла пока только шесть обкаточных кругов, за рулем автомобиля находился Пол ди Реста. Пилот остался доволен новой машиной. Он отметил, что спорткар очень хорошо ведет себя на треке. В целом, гонщик сделал вывод, что команда инженеров и конструкторов сработала на отлично, создав в короткие сроки очень хорошую модель.
Команда продолжит работу на трассе в Хересе до пятницы, 8 марта. Остальные пилоты R-Motorsport также смогут опробовать Aston Martin Vantage DTM. Все гонщики сядут за руль автомашины в период частных тестов перед стартом официальных испытаний DTM.
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