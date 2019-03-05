«Анжи» запретили регистрировать новичков

Сегодня, 5 марта, в Доме футбола прошли заседания Палаты РФС по разрешению споров, на которых приняли несколько решений, сообщает официальный сайт РФС.

1. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста-профессионала Гекдениза Карадениза в отношении ООО " ФК «Рубин» г. Казань о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.

2. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Белорукова Д. А. в отношении ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала о признании существенным нарушения трудового договора, о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Признать нарушение в виде длителной и систематической невыплаты заработной платы, допущенной ООО „ФК „Анжи“ г. Махачкала, существенным для целей расторжения трудового договора по иницитиве футболиста-профессионала Белорукова Д. А. по собственному желанию по уважительной причине. Обязать ООО „ФК „Анжи“ г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д. А. задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года. Обязать ООО „ФК „Анжи“ г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д. А. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к ООО „ФК „Анжи“ г. Махачкала запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

3. Удовлетворить третье заявление тренера по футболу Скрипченко В. В. о применении санкций в отношении ООО „ФК „Анжи“ г. Махачкала за неисполнение решения Палаты от 24 августа 2018 года. В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа 2018 года применить к „ФК „Анжи“ г. Махачкала санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров.