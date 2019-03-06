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Выигрывайте билеты на матч «Динамо» — «Спартак»
Рамблер
1 час назад
Фото: ВКонтакте
Комментарии
«Рамблер» запустил конкурс «ВКонтакте», в котором разыгрывается пара билетов на матч «Динамо» —
«Спартак»
.
Для участия достаточно быть подписчиком
нашего сообщества
и сделать репост
записи с конкурсом
.
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