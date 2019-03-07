Овечкин помог Холтби стать вторым самым быстрым вратарем в истории НХЛ, одержавшим 250 побед 

В ночь на 7 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3.
Одними из главных героев матча стали игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин (1+1) и Дмитрий Орлов (0+2). Своей результативностью россияне помогли своему голкиперу Брэйдену Холтби одержать 250-ю победу в карьере. Для этого канадцу понадобилось провести 409 матчей. Быстрее такое количество выигранных игр набрал только Кен Драйден (381 игра).
Представляем вниманию посетителей Sport24.ru видеообзор матча «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон»: