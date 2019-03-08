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Известный боец подаст судебный иск против USADA и UFC 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: UFC
Боец ММА Фрэнк Мир хочет подать в суд на Американское антидопинговое агентство (USADA) и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
Связано столь громкое решение со своим отстранением от боев и последующим увольнением из промоушена в апреле 2016 года.
"Я потерял миллионы. У меня было еще шесть поединков по контракту, за которые мне хорошо бы заплатили. В моем последнем бою не было даже спонсоров. Сейчас очень сложно перестроиться после ложных обвинений. Это серьёзно усложняет ситуацию.
Они все еще учатся работать с тестами. Я не думаю, что в протоколе должен быть тест, который влияет на карьеру и судьбу людей, который они сами до конца не понимают. И теперь в истории с Джоном Джонсом они сами говорят, что не до конца понимают, почему часть тестов оказывается положительной — UFC действует грязно и недобросовестно", — цитирует атлета RT.
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил допинг-тест, который был взят накануне боя с Александром Густафссоном в декабре 2018 года из-за 33 пикограммов метаболитов туринабола в пробе. При этом Атлетическая комиссия Калифорнии, USADA и UFC приняли решение не применять санкций к спортсмену. Джонс уже понес наказание за подобный проступок — его отстранили на 15 месяцев, когда в его крови были обнаружены следы того же вещества, которое долго остаются в организме.
Ранее суд назначил бойцу Александру Емельяненко наказание за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции.
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Прочее , Фрэнк Мир , Александр Емельяненко , Джон Джонс
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