Известный боец подаст судебный иск против USADA и UFC

Боец ММА Фрэнк Мир хочет подать в суд на Американское антидопинговое агентство (USADA) и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Связано столь громкое решение со своим отстранением от боев и последующим увольнением из промоушена в апреле 2016 года.

"Я потерял миллионы. У меня было еще шесть поединков по контракту, за которые мне хорошо бы заплатили. В моем последнем бою не было даже спонсоров. Сейчас очень сложно перестроиться после ложных обвинений. Это серьёзно усложняет ситуацию.

Они все еще учатся работать с тестами. Я не думаю, что в протоколе должен быть тест, который влияет на карьеру и судьбу людей, который они сами до конца не понимают. И теперь в истории с Джоном Джонсом они сами говорят, что не до конца понимают, почему часть тестов оказывается положительной — UFC действует грязно и недобросовестно", — цитирует атлета RT.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс провалил допинг-тест, который был взят накануне боя с Александром Густафссоном в декабре 2018 года из-за 33 пикограммов метаболитов туринабола в пробе. При этом Атлетическая комиссия Калифорнии, USADA и UFC приняли решение не применять санкций к спортсмену. Джонс уже понес наказание за подобный проступок — его отстранили на 15 месяцев, когда в его крови были обнаружены следы того же вещества, которое долго остаются в организме.