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Месси оценил игру Роналду в матче Лиги чемпионов 

Газета.Ru + ещё 145 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что думает об игре нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», передает "Советский спорт".
Первая игра завершилась поражением туринской команды со счетом 2:0. Во второй встрече Роналду оформил хет-трик, тем самым выведя свою команду в четвертьфинал турнира.
"То, что сделали Криштиану Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Криштиану", — приводит слова Месси Marca.
Сам Месси в ответном матче Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1) сделал дубль и отдал две голевые передачи.
Ранее Роналду вновь назвали лучшим игроком в истории.
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Прочее , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Советский спорт
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