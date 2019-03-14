Месси оценил игру Роналду в матче Лиги чемпионов

Первая игра завершилась поражением туринской команды со счетом 2:0. Во второй встрече Роналду оформил хет-трик, тем самым выведя свою команду в четвертьфинал турнира.

"То, что сделали Криштиану Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Криштиану", — приводит слова Месси Marca.

Сам Месси в ответном матче Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1) сделал дубль и отдал две голевые передачи.

Ранее Роналду вновь назвали лучшим игроком в истории.