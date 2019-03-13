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Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: я просто сделал свою работу 

Газета.Ru + ещё 128 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0), передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Португальский футболист оформил в данной игре хет-трик.
"Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным", — отметил Роналду.
"Старая синьора" отыгралась после поражения в первой встрече (0:2), пройдя в четвертьфинал.
Ранее Роналду разделил с Месси первое место по хет-трикам в ЛЧ.
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Прочее , Криштиану Роналду , УЕФА
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