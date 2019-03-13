Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: я просто сделал свою работу

Португальский футболист оформил в данной игре хет-трик.

"Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным", — отметил Роналду.

"Старая синьора" отыгралась после поражения в первой встрече (0:2), пройдя в четвертьфинал.

Ранее Роналду разделил с Месси первое место по хет-трикам в ЛЧ.