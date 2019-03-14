Роналду предсказал исход противостояния с «Атлетико» за пять дней до матча 

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Патрис Эвра опубликовал в инстаграме переписку с нападающим клуба Криштиану Роналду, которая состоялась за пять дней до ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», сообщает "Советский спорт".
В ней француз заявил французу, что он рассчитывает на камбэк и выход «Ювентуса» в следующий раунд турнира. В ответ Роналду заявил, что туринская команда «размажет» соперника и пройдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Это наша с Криштиану переписка за пять дней до того невероятного камбэка. Это показывает уверенность, злость и решительность лучшего футболиста в мире. Мы должны поблагодарить родителей Роналду и бога за то, что они дали нам такого отличного человека и невероятного игрока. Он показывает себя в каждом важном матче, несмотря на давление!" — написал Эвра в подписи к посту.
Ранее Роналду вновь назвали лучшим игроком в истории.