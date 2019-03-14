Тренер «Наполи» восхитился игрой Роналду

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» Роналду оформил хет-трик, тем самым позволив свой команде выйти в четвертьфинал турнира. Счет по сумме двух матчей 3:2 в пользу итальянской команды.

"Все ждут, когда уровень игры Роналду пойдет на спад, но он продолжает держать марку. Он не потерял ни грамма своего мастерства.

Роналду в подобных матчах никогда не сдается. Он может в одиночку сделать результат. Есть футболисты, у которых возникают проблемы в важных матчах. Но не у Криштиану. В этом и заключается разница между классным игроком и великим чемпионом", — приводит слова Анчелотти Sky Sport.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» не хочет встречаться в четвертьфинале ЛЧ с «Ювентусом».