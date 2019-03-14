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Тренер «Наполи» восхитился игрой Роналду 

Газета.Ru + ещё 146 14 марта 2019
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти по достоинству оценил уровень игры нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» Роналду оформил хет-трик, тем самым позволив свой команде выйти в четвертьфинал турнира. Счет по сумме двух матчей 3:2 в пользу итальянской команды.
"Все ждут, когда уровень игры Роналду пойдет на спад, но он продолжает держать марку. Он не потерял ни грамма своего мастерства.
Роналду в подобных матчах никогда не сдается. Он может в одиночку сделать результат. Есть футболисты, у которых возникают проблемы в важных матчах. Но не у Криштиану. В этом и заключается разница между классным игроком и великим чемпионом", — приводит слова Анчелотти Sky Sport.
Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» не хочет встречаться в четвертьфинале ЛЧ с «Ювентусом».
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Прочее , Криштиану Роналду , Карло Анчелотти , Советский спорт
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