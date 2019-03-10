Мать чемпиона мира боксера Планта была застрелена заместителем шерифа 

Мать чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе Калеба Планта застрелена заместителем шерифа, сообщает "Советский спорт".
По информации BoxingScene, трагедия случилась в американском округе Читэм.
Согласно имеющимся данным, 51-летнюю Бэт Плант парамедиками доставляли в лечебное учреждение, во время перевозки женщина внезапно достала нож.
Водитель кареты скорой помощи остановился и позвонил в полицию. Когда представители правоохранительных органов прибыли на вызов, потерпевшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот увидел в действиях Плант угрозу и застрелил ее.
В настоящее время ведется расследование. По какой причине Бэт Плант была госпитализирована, не сообщается.
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