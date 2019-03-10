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Мать чемпиона мира боксера Планта была застрелена заместителем шерифа 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мать чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе Калеба Планта застрелена заместителем шерифа, сообщает "Советский спорт".
По информации BoxingScene, трагедия случилась в американском округе Читэм.
Согласно имеющимся данным, 51-летнюю Бэт Плант парамедиками доставляли в лечебное учреждение, во время перевозки женщина внезапно достала нож.
Водитель кареты скорой помощи остановился и позвонил в полицию. Когда представители правоохранительных органов прибыли на вызов, потерпевшая начала размахивать ножом перед заместителем шерифа. Тот увидел в действиях Плант угрозу и застрелил ее.
В настоящее время ведется расследование. По какой причине Бэт Плант была госпитализирована, не сообщается.
Ранее боксера Энтони Джошуа раскритиковали за поддержку обвиняемого в изнасиловании Криштиану Роналду.
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Прочее , Энтони Джошуа , Криштиану Роналду , МВД , Советский спорт
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