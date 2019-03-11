Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

И комментирует появление новичков в составе сборной России.

Станислав Черчесов выбрал состав сборной России на ближайшие матчи. С ним сборная России сыграет матчи отборочного этапа Евро-2020 (21 марта с Бельгией и 24 — с Казахстаном). Вот как объяснил свой выбор главный тренер.

О новичках и «легионерах»

— В сборной есть новички. Прокомментируйте их появление. — Новичок у нас только Беляев. Караваев уже был в составе.

— Вызов Беляева говорит о том, что сборная будет играть в два центральных защитника? — Ничего не буду говорить на этот счёт. Беляев несколько сезонов стабильно играет в Туле. Внимательно за ним наблюдали, и считаем, что он совершил скачок. Тем более что Нойштедтер не играет в Турции, поэтому ситуация располагает к вызову другого защитника. Тот случай, когда всё совпало.

— Вы сказали, что Беляев — единственный новичок. А как же Ахметов? — Он уже вызывался, но из-за травмы не доехал в сборную. Ильзат хорошо играет за ЦСКА, поэтому вызов заслуженный. Караваев тоже был в сборной — ещё когда мы играли с «Динамо». Сейчас он регулярно играет за «Витесс», хотим посмотреть на него вживую и принять решение на будущее. Опережая ваш вопрос, позавчера Мирослав (Ромащенко. — Прим. «Чемпионата») летал в Чехию просмотреть Комличенко, всё-таки он много забивает. Как видите, в списке его нет, увиденное нас не до конца устроило.

— Как вам игра Кудряшова в Турции? — Фёдор сейчас выходит на поле в каждой игре, на позиции левого защитника. Тактически Кудряшову приходится играть чуть иначе, но от этого его кругозор будет только шире.

— Рады тому, как всё перевернулось у Головина? — У него-то ничего не перевернулось. Ещё когда был скепсис вокруг результатов «Монако», я специально летал туда и сказал Александру, что он в правильном месте. Неважно, как играет команда — мы смотрим, как играет наш футболист. Разве что в эмоциональном плане ситуация для него стала лучше.

— В сборной четыре «легионера», это осложняет вам жизнь? — Что в Краснодар, что в Чехию — два часа на самолёте, поэтому никаких проблем нет.

— Отъезд игроков за рубеж — это плюс для сборной? — Мы же не делаем ничего искусственно — смотрим только на то, как проявляет себя конкретный игрок. К тому же быть хорошим и быть готовым — две разные вещи. За всё время в сборной я лишь два раза по-настоящему ощутил себя тренером. Сейчас больше чувствую себя менеджером — за два дня тяжело натренировать какие-то вещи. Приходится исходить из готовности футболистов в конкретный период.

О засухе Дзюбы и возвращении Смолова

— Дзюба долго не забивает… — Так вы посмотрите, на какой позиции он играет. Надо быть объективным — он выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом», Дзюба выиграл 50 единоборств, а Азмун — 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даёт Артёму. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони.

— Смена позиции Дзюбы в «Зените» как-то изменит его функции в сборной России? — Конечно, этот фактор расширяет его кругозор и даёт нам пищу для размышлений. Ничего конкретного не скажу, но будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх.

— Связываете прогресс Оздоева с уходом Паредеса? — Не могу ничего об этом сказать — мы просто видим, что видим. Тем более Магомед и до этого вызывался. В «Зенит» после травмы вернулся Нобоа, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В этом вопросе мы на клубы влиять не можем. — Как в будущем будете согласовывать с Галактионовым вызов в сборную Чалова? — У «молодёжки» отборочные матчи будут в сентябре, поэтому сейчас он нужнее первой команде. Если продолжит приносить пользу, останется у нас. Это касается не только Чалова, но и всех остальных. — Впервые после ЧМ-2018 в сборную вызвали Смолова. Довольны его формой? — Все говорят про вчерашний гол «Анжи». Ну забил и забил, другое дело, что мы смотрели его на сборах — гол «Анжи» был неслучайным. Надеемся, что и дальше будем иметь боевую единицу, которую имели раньше.

О бельгийцах и поражениях в Лиге Европы

— Учитывая вызов сразу нескольких правых защитников, в какой роли видите Игнатьева? — Правых защитников у нас по сути лишь двое — Фернандес и Игнатьев. Караваева мы пока приглашаем, чтобы посмотреть на него в тренировочном процессе. — Можно говорить, что Лунёв останется первым номером сборной? — Мы можем говорить только то, что Лунёв продолжает уверенно играть за «Зенит». У него есть маленький бонус — он играет в еврокубках. Кстати, обратил внимание, что Гилерме всегда нужно сыграть одну-две игры, чтобы войти в чемпионат.