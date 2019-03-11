Стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020 

Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), в составе заявлены нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник французского «Монако» Александр Головин.
Весь состав выглядит так:
Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Российская команда выйдет против бельгийцев 21 марта, а против Казахстана — 24 марта.
Ранее Дзюба продлил свою безголевую серию, которая с учетом только основного времени на данный момент насчитывает 1011 минут.