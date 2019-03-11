Стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии и Казахстана, сообщает ТАСС

Весь состав выглядит так:

Российская команда выйдет против бельгийцев 21 марта, а против Казахстана — 24 марта.

Ранее Дзюба продлил свою безголевую серию, которая с учетом только основного времени на данный момент насчитывает 1011 минут.