«Зенит» больше не базовый клуб сборной России. Его подвинули ЦСКА и «Локомотив» 

Всего в сборную России с начала нового отборочного цикла вызывался 41 футболист из 15 клубов. Больше всего в команде Черчесова было зенитовцев 8. На втором месте ЦСКА (6), на третьем-четвертом Локомотив и Рубин (по 5). Из Краснодара вызывались 4 футболиста, а из Спартака всего 3.
Из 15 клубов, представленных в сборной России, 10 из РПЛ, еще пять представляют иностранные лиги: Турцию (2), Испанию, Францию и Голландию (по 1).
В сентябрьских матчах базовым клубом сборной с полной уверенностью можно назвать Зенит (7 игроков), однако впоследствии представительство питерцев снижалось и достигло в ноябре-марте минимума своего (4).
Еще более тяжелое падение пережил Рубин. В сентябре в сборной было много футболистов Курбана Бердыева 5. Осенью они стабильно призывались, и в ноябре казанцы даже перехватили у Зенита пальму первенства 5 футболистов против 4. Однако уже в марте из Казани в сборную не приехал ни один игрок Егор Сорокин, Павел Могилевец, Руслан Камболов и Дмитрий Полоз потеряли свои места, а Федор Кудряшов уехал в турецкий Башакшехир.
Обратная картина наблюдается в ЦСКА и Локомотиве. На старте сезона Черчесов не слишком доверял армейцам и железнодорожникам, но по его ходу приглашал в команду все больше представителей этих клубов. Что любопытно синхронно: по 2 в октябре, по 3 в ноябре и по 5 в марте. Теперь москвичи с гордостью могут разделить лавры базовых команд для сборной России.
Из Краснодара стабильно вызывается только Юрий Газинский. Пик величия горожан пришелся на ноябрь, когда Черчесов вызвал еще и Сергея Петрова (вместо получившего травму Марио Фернандеса) и Ари (когда по состоянию здоровья не мог играть Артем Дзюба). Еще один потенциальный сборник Дмитрий Стоцкий. Он приезжал познакомиться с партнерами в сентябре.
Спартак в национальной команде стабильно представляют Георгий Джикия и Роман Зобнин, а в марте к ним добавился Илья Кутепов.
На протяжении всего отчетного периода Черчесов не меняет тройку вратарей: Маринато Гилерме (Локомотив), Андрей Лунев (Зенит) и Антон Шунин (Динамо). Помимо них стабильно вызываются 8 полевых: Джикия, Зобнин (оба Спартак), Федор Кудряшов (Рубин/Бахакшехир), Андрей Семенов (Ахмат), Газинский (Краснодар), Алексей Ионов (Ростов), Далер Кузяев и Артем Дзюба (оба Зенит).
Только в сентябре получили вызовы в сборную Стоцкий, Александр Ерохин (из-за травмы) и Антон Швец.
В мартовских матчах, наоборот, впервые за отчетный период получат шанс проявить себя Кутепов, Владислав Игнатьев, Магомед Оздоев, Федор Смолов, Максим Беляев, Вячеслав Караваев и Ильзат Ахметов. Трое последних могут дебютировать в национальной команде. Как и Федор Чалов, приезжавший в расположение сборной еще в ноябре, но так и не вышедший на поле.
В осени в сборную вызывались пятеро натурализованных игроков: Гилерме, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Марио Фернандес и Ари. В мартовском списке избранных остались только бразильцы из Локо и ЦСКА.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Вратари
Гилерме
Локомотив
Лунев
Зенит
Шунин
Динамо
Защитники
Джикия
Спартак
Кутепов
Спартак
Кудряшов
Рубин/Башакшехир
Набиуллин
Зенит
Смольников
Зенит
Нойштедтер
Фенербахче
Динамо
Семенов
Ахмат
Фернандес
Сорокин
Рубин
Набабкин
Петров
Краснодар
Щенников
Беляев
Арсенал
Караваев
Витесс
Полузащитники
Газинский
Краснодар
Стоцкий
Краснодар
Зобнин
Спартак
Ерохин
Зенит
Кузяев
Зенит
Ионов
Ростов
Камболов
Рубин
Могилевец
Рубин
Черышев
Валенсия
Ахмат
Головин
Монако
Дзагоев
Ал. Миранчук
Локомотив
Ан. Миранчук
Локомотив
Ахметов
Игнатьев
Локомотив
Оздоев
Зенит
Нападающие
Дзюба
Зенит
Заболотный
Зенит
Полоз
Рубин
Чалов
Краснодар
Смолов
Локомотив
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Всего
Зенит
Локомотив
Рубин
Краснодар
Спартак
Динамо
Ахмат
Ростов
Валенсия
Монако
Башакшехир
Арсенал
Витесс
Фенербахче