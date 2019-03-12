«Зенит» больше не базовый клуб сборной России. Его подвинули ЦСКА и «Локомотив»

Всего в сборную России с начала нового отборочного цикла вызывался 41 футболист из 15 клубов. Больше всего в команде Черчесова было зенитовцев 8. На втором месте ЦСКА (6), на третьем-четвертом Локомотив и Рубин (по 5). Из Краснодара вызывались 4 футболиста, а из Спартака всего 3.

Из 15 клубов, представленных в сборной России, 10 из РПЛ, еще пять представляют иностранные лиги: Турцию (2), Испанию, Францию и Голландию (по 1).

В сентябрьских матчах базовым клубом сборной с полной уверенностью можно назвать Зенит (7 игроков), однако впоследствии представительство питерцев снижалось и достигло в ноябре-марте минимума своего (4).

Обратная картина наблюдается в ЦСКА и Локомотиве. На старте сезона Черчесов не слишком доверял армейцам и железнодорожникам, но по его ходу приглашал в команду все больше представителей этих клубов. Что любопытно синхронно: по 2 в октябре, по 3 в ноябре и по 5 в марте. Теперь москвичи с гордостью могут разделить лавры базовых команд для сборной России.

В осени в сборную вызывались пятеро натурализованных игроков: Гилерме, Роман Нойштедтер Константин Рауш , Марио Фернандес и Ари. В мартовском списке избранных остались только бразильцы из Локо и ЦСКА.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Вратари

Гилерме

Локомотив

Лунев

Зенит

Шунин

Динамо

Защитники

Джикия

Спартак

Кутепов

Спартак

Кудряшов

Рубин/Башакшехир

Набиуллин

Зенит

Смольников

Зенит

Нойштедтер

Фенербахче

Динамо

Семенов

Ахмат

Фернандес

Сорокин

Рубин

Набабкин

Петров

Краснодар

Щенников

Беляев

Арсенал

Караваев

Витесс

Полузащитники

Газинский

Краснодар

Стоцкий

Краснодар

Зобнин

Спартак

Ерохин

Зенит

Кузяев

Зенит

Ионов

Ростов

Камболов

Рубин

Могилевец

Рубин

Черышев

Валенсия

Ахмат

Головин

Монако

Дзагоев

Ал. Миранчук

Локомотив

Ан. Миранчук

Локомотив

Ахметов

Игнатьев

Локомотив

Оздоев

Зенит

Нападающие

Дзюба

Зенит

Заболотный

Зенит

Полоз

Рубин

Чалов

Краснодар

Смолов

Локомотив

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Всего

Зенит

Локомотив

Рубин

Краснодар

Спартак

Динамо

Ахмат

Ростов

Валенсия

Монако

Башакшехир

Арсенал

Витесс

Фенербахче