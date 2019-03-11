Джейдон Санчо: повторит ли МЮ феномен Погба

Джейдона Санчо называют не только одним из самых талантливых молодых футболистов, но и главным претендентом на звание самого дорогостоящего в истории английской сборной. Интерес к талантливому юноше проявляют « Реал Мадрид», МЮ и ПСЖ. Но не все так просто.

Джейдон Санчо родился в Лондоне, в семье выходцев из Тринидада и Табаго. Биография талантливого спортсмена во многом созвучна с историями восхождения футболистов с мировым именем. И дело даже не в том, что, по собственным словам, парень прятался от особенностей жизни в неблагополучном лондонском квартале, играя в футбол, и даже не в том, что он с детства мечтал быть похожим на Роналдиньо. Недооценённый Гвардиолой талант, за который сегодня готовы отдать практически сотню миллионов фунтов футбольные клубы с мировыми именами, наконец получил по заслугам.

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В возрасте семи лет Санчо начал свою спортивную карьеру, выступая за «Уотфорд». После семи лет в команде успел приятно удивить тренерский состав. В 2015-м заключил контракт на £66 тыс. с «Манчестер Сити». Однако карьера в МС не задалась, а по некоторым данным, лондонец даже бойкотировал тренировки команды и так и не попал в основной состав. Уже тогда Санчо стали интересоваться «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В 2017 году он перешел в «Боруссия Дортмунд», на этот раз получив контракт на £8 млн, и стал первым английским футболистом в более чем столетней истории клуба.

The Telegraph сообщает, что дортмундская «Боруссия» может запросить не менее £100 млн за трансфер Джейдона. А бывший игрок МЮ — Канчельскис считает, что Санчо — идеальный кандидат для летнего трансфера в « Манчестер Юнайтед .» Однако получится ли у МЮ заполучить лондонца, повторив «феномен Погба», пока неизвестно. («Феномен Погба» заключается в том, что игрок сначала был «продан» по бросовой цене, а затем возвращен обратно в МЮ. Стоимость второго трансфера побила рекорды).

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У МЮ серьезные соперники в лице ПСЖ и «Реала». Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался лично президент «сливочных». По данным Goal, Флорентино Перес отмечает, что у Джейдона огромный потенциал.

А пока вокруг юного лондонца разгорается серьезная борьба, он продолжает отдаваться игре и поздравить коллег со зрелищным матчем также не забывает.