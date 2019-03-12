Зидан поразил журналистов необычным образом

Специалист появился перед журналистами в подвернутых джинсах и кроссовках, что удивило всех присутствующих, ведь ранее француз отдавал предпочтение только классическим вещам. Стоит отметить, что на конференцию Зидан пришел вместе с супругой Вероникой, в браке с которой состоит с 1994 года.

Последние несколько месяцев «Реал» переживал не лучшие для себя времени. Зидан, с которым команда выиграла три Лиги чемпионов подряд, ушел в начале лете. Пришедший ему на смену Хулен Лопетеги не показал с командой нужных результатов и был уволен после разгромного поражения от «Барселоны» в матче чемпионата Испании. Вместе с Сантьяго Солари команда также не смогла выйти на прежний уровень, поэтому президент «Реала» Флорентино Перес уговорил Зидана вернуться в команду.

Ранее Зидан ответил на вопрос о возвращении Роналду в «Реал».