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Зидан поразил журналистов необычным образом 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новый главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан пришел на пресс-конференцию в необычном для себя образе, сообщает "Советский спорт".
Специалист появился перед журналистами в подвернутых джинсах и кроссовках, что удивило всех присутствующих, ведь ранее француз отдавал предпочтение только классическим вещам. Стоит отметить, что на конференцию Зидан пришел вместе с супругой Вероникой, в браке с которой состоит с 1994 года.
Последние несколько месяцев «Реал» переживал не лучшие для себя времени. Зидан, с которым команда выиграла три Лиги чемпионов подряд, ушел в начале лете. Пришедший ему на смену Хулен Лопетеги не показал с командой нужных результатов и был уволен после разгромного поражения от «Барселоны» в матче чемпионата Испании. Вместе с Сантьяго Солари команда также не смогла выйти на прежний уровень, поэтому президент «Реала» Флорентино Перес уговорил Зидана вернуться в команду.
Ранее Зидан ответил на вопрос о возвращении Роналду в «Реал».
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Прочее , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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