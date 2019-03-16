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Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 52 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Во встрече регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" россиянин отразил 46 бросков и оформил шат-аут. Бобровский установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль.
Вторым стал форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) он оформил дубль и отдал три результативные передачи.
Третьей звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в игре с «Филадельфей Флайерз» (7:6).
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Прочее , Каролина Харрикейнз , Сергей Бобровский , Мэттью Ткачук , Советский спорт
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