Бобровский установил личный и клубный рекорды «Коламбуса»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 46 бросков. Российский голкипер установил личный и клубный рекорды по числу сейвов в матче на ноль.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 13 минут 32 секунды, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Каролины» Андрей Свечников нанёс три броска в створ ворот и совершил 3 силовых приёма.