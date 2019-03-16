«Коламбус» — «Каролина»: Панарин сделал 50-ю результативную передачу в сезоне

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

В прошлой встрече Панарин принял участие в драке и сделал голевую передачу. Также на его счету показатель полезности «-1», 7 минут штрафа, бросок в створ и силовой приём за 15.32 на льду (1.35 — большинстве).

В 68 матчах текущего сезона в активе Панарина 75 очков — 25 голов и 50 результативных передач. Россиянин не забивает восемь встреч кряду.