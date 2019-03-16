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«Коламбус» — «Каролина»: Панарин сделал 50-ю результативную передачу в сезоне 

Чемпионат.com + ещё 26 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом периоде встречи с «Каролиной Харрикейнз» (завершился 1-й период, 2:0), форвард ассистировал Адаму Маккуэйду. Таким образом, 27-летний нападающий покорил отметку в 50 голевых пасов в нынешнем сезоне.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.
В прошлой встрече Панарин принял участие в драке и сделал голевую передачу. Также на его счету показатель полезности «-1», 7 минут штрафа, бросок в створ и силовой приём за 15.32 на льду (1.35 — большинстве).
В 68 матчах текущего сезона в активе Панарина 75 очков — 25 голов и 50 результативных передач. Россиянин не забивает восемь встреч кряду.
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Прочее , Каролина Харрикейнз , Адам Маккуэйд , Артемий Панарин
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