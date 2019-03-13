Реакция игроков и болельщиков «Коламбуса» на драку Панарина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 7:4 Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 32 секунды, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Также на 34-й минуте он подрался с защитником Чарли Макэвоем. Более габаритный игрок «Бостона» грубо встретил Артемия, тот налетел на него, после чего завязалась драка. Вес Панарина — 76 кг, Макэвоя — 94.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Ohio.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Ohio.

В составе «Коламбуса» хет-трик оформил Бун Дженнер, также отличились Джош Андерсон, Райан Дзингел, Зак Веренски и Мэтт Дюшейн. У «Бостона» дубль на счету Патриса Бержерона, заброшенными шайбами также отметились Брэд Маршан и Крис Вагнер.