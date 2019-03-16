Согласно котировкам, «Коламбус Блю Джекетс» победит «Каролину Харрикейнз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — « Каролина Харрикейнз », который состоится 16 марта. Начало — в 2:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.26, по итогам всей встречи — 1.76.

Шансы «Каролины Харрикейнз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.80, а с учётом овертайма — за 2.13.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.60.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.76, меньше 5,5 — за 2.11.

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