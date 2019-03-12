Медведев рассказал, какую зарядку делает по утрам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев во время встречи с тренерами и студентами, членами сборной РФ на Универсиаде рассказал о том, каким спортом занимается и делает ли зарядку каждое утро.

По словам премьер-министра, зарядку он делает каждое утро. А если появляется возможность, то занимается спортом в течение полутора часов в день. Причем его тренировки разнообразные. В настоящее время он отдает предпочтение тренировкам в тренажерном зале, плаванию в бассейне, а также катанию на велосипеде.

Кроме того, Медведев объяснил, что спорт в его жизни является неким источником заряда и обновления внутренних ресурсов, которые есть «до поры до времени», пишет ТАСС

«Но в какой-то момент ты понимаешь, что внутренних ресурсов не хватает и нужно себя постоянно как аккумулятор подзаряжать. Поэтому без зарядки невозможно», — отметил Медведев.

Напомним, что о спортивных достижениях Медведева известно очень давно. Кроме того, нередко появляется информация и о его травмах. Так, в августе 2018 года премьер-министр долгое время не появлялся на публике. В кабмине позже рассказали, что он получил спортивную травму. В январе текущего года в СМИ появилась информация, что глава правительства РФ вновь травмировался. Журналисты говорили о том, что Медведев сломал руку во время падения на лестнице в гостинице «Президент-Отель». Официального подтверждения этих данных не было.