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Наставник «Баварии» рассказал о проблемах в матче с «Ливерпулем» 

Газета.Ru + ещё 17 14 марта 2019
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач объяснил причины поражения от «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды, что и вывело «Ливерпуль» в четвертьфинал турнира. Первый матч завершился нулевой ничьей.
"Нам противостоял очень, очень сильный соперник. Я хотел бы поздравить Юргена Клоппа и весь «Ливерпуль». В двух матчах они были лучшей командой. До 2:1 мы играли в открытый футбол. Все увидели, что одно стандартное положение может сыграть решающую роль.
Они хорошо накрывали наших футболистов. Нам не удалось наладить спокойную комбинационную игру, в частности ввести в игру Левандовски. Поэтому мы проиграли заслуженно. Соперник прессинговал очень высоко, на большой скорости. Мы старались выйти вперед через крайних защитников. Нам это не удалось, потому что соперник играл действительно очень хорошо, а у нас сегодня день не задался. «Ливерпуль» — команда топ-уровня. В прошлом году они играли в финале, в Премьер-лиге они также почти на самом верху. Нам указали на наши пределы возможностей", — цитирует Ковача пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что фанат «Баварии» вставил искусственный глаз с эмблемой клуба.
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Прочее , Нико Ковач , Советский спорт
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