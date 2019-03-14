Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победа Норвегии и шестое место россиян — в обзоре супермикста на ЧМ по биатлону 

Чемпионат.com + ещё 11 14 часов назад
Фото: Спорт РИА Новости
Норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняли итальянские спортсмены Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.
Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли шестое место.
Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.
Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция Супермикст 1. Марте Рёйселанд/Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.43,2 (0+6). 2. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5). 3. Ханна Эберг/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8). 4. Денизе Херрман/Эрик Лессер (Германия) — +30,5 (0+6). 5. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) — +41,5 (0+5). 6. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).
Чемпионат.com: последние новости
«Тампа» — четвёртая команда в истории НХЛ с 54 победами в двух сезонах подряд Согласно котировкам, «Крылья Советов» выиграют у «Анжи» в 20-м туре РПЛ «Нэшвилл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»
Прочее , Евгений Павлов , Дмитрий Пидручный , Матвей Елисеев , Лукас Хофер , Йоханнес Бе , Анастасия Меркушина , Эрик Лессер , Ханна Эберг , Доротея Вирер
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение