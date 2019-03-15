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Мусаев: у Ари — травма задней поверхности бедра, с «Локомотивом» он не сыграет 

Чемпионат.com + ещё 16 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, комментируя результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1), рассказал о травме форварда Ари. Нападающий «Краснодара» покинул поле ещё в первом тайме из-за повреждения.
«У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Завтра сделаем МРТ, если не получится сегодня, но к «Локомотиву» он не будет готов.
Я не считаю, что сегодня у нас были проблемы в атаке. Что касается Ивана Игнатьева, то я всё сказал перед этим матчем и касаться данной темы не буду», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата».
Первая встреча «Валенсия» — «Краснодар» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, краснодарский клуб не сумел выйти в четвертьфинал турнира.
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Прочее , Мурад Мусаев , Иван Игнатьев
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