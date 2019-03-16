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Юрлова: были ли шансы на медаль? При хорошей стрельбе могли быть выше 

Чемпионат.com + ещё 10 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
«Были ли шансы? Они есть всегда. Это эстафета, здесь нельзя надеяться на кого-то, а нужно работать всей командой. Сегодня мы отработали неплохо. Я недовольна «стойкой», потому что поторопилась, пыталась выжать максимум и отыграть отставание. Не получилось, но я рада, что мы попали в топ-6 при такой высокой конкуренции. При хорошей стрельбе могли быть повыше. Посмотрите на сборную Украины. Девчонки показали не самый лучший ход, но благодаря стрельбе они в призах.
Остались ли силы на масс-старт? Я очень рада туда попасть, поэтому завтра буду пороться", — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, сборная России заняла пятое место в женской эстафете 4x6 км. Победу одержала сборная Норвегии.
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