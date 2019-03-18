Фанат «Спартака» с 5-летним запретом на посещение матчей утверждает, что попал на игру с «Зенитом» 

Фанат «Спартака» Мирослав Голунов, которому в ноябре прошлого года было запрещено посещение официальных спортивных мероприятий сроком на пять лет, утверждает, что попал на игру с «Зенитом».
Матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоялся в воскресенье, 17 марта, и завершился со счетом 1:1.
О посещении игры, несмотря на пятилетний запрет, Голунов сообщил корреспонденту Sport24.
«Боюсь ли я санкций? Конечно, боюсь, но такой матч я не мог пропустить», — сказал болельщик «Спартака».
Голунов также выложил в сторис инстаграма видео со спартаковской трибуны.
В ноябре прошлого года во время матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) Голунов прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего того увели с поля стюарды и передали сотрудникам полиции. Тушинский суд признал Голунова виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.