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Фанат «Спартака» выиграл турнир по пощечинам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый мужской турнир по пощечинам выиграл 28-летний болельщик московского "Спартака" Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень», сообщает "Советский спорт".
Соревнование состоялось в Красноярске, его призовой фонд составил 30 тысяч рублей.
После ударов Камоцкого не все противники могли устоять удержаться на ногах.
Соперником 168-килограммового триумфатора выступил даже один из судей, занимающийся горнолыжным спортом. Он хотел доказать, что «главное — это не вес, а стальной стержень внутри». Первую пощечину от «Пельменя» он с трудом выдержал, но после второй еще долго не мог прийти в чувства.
Ранее Роман Зобнин пожелал сборной России победы в матчах с Бельгией и Казахстаном.
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Прочее , Роман Зобнин , Спартак , Советский спорт
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