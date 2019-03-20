Фанат «Спартака» выиграл турнир по пощечинам

Первый мужской турнир по пощечинам выиграл 28-летний болельщик московского "Спартака" Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень», сообщает "Советский спорт"

Соревнование состоялось в Красноярске, его призовой фонд составил 30 тысяч рублей.

После ударов Камоцкого не все противники могли устоять удержаться на ногах.

Соперником 168-килограммового триумфатора выступил даже один из судей, занимающийся горнолыжным спортом. Он хотел доказать, что «главное — это не вес, а стальной стержень внутри». Первую пощечину от «Пельменя» он с трудом выдержал, но после второй еще долго не мог прийти в чувства.