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Экс-"Мисс Москва" рассказала, почему ее лишили титула 

РИА Новости + ещё 26 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко рассказала, почему организаторы конкурса пошли на такой шаг.
Ранее в оргкомитете состязания заявили, что она «не исполняла свои обязанности по договору», а также не присутствовала на мероприятиях, которые являются обязательными для победительницы конкурса.
Семеренко обвинила организаторов в клевете и отметила, что не являлась на «мероприятия» только потому, что ее «никто никуда не звал», а не отвечала на звонки в течение всего одной недели, поскольку ее телефон находился в ремонте. Девушка подчеркнула, что знает истинную причину решения оргкомитета.
"Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — написала Семеренко в Instagram.
Кроме того, она возмутилась из-за слов директора конкурса «Мисс Москва» Татьяны Андреевой-Фальк о том, что вернула корону организаторам в сломанном виде. Девушка назвала эту информацию выдумкой и указала на то, что организаторы «заметили» поломку только спустя три месяца после финала.
"Позор тому, кто это придумал!" — заключила Семеренко.
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