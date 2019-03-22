Экс-"Мисс Москва" рассказала, почему ее лишили титула

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко рассказала, почему организаторы конкурса пошли на такой шаг.

Ранее в оргкомитете состязания заявили, что она «не исполняла свои обязанности по договору», а также не присутствовала на мероприятиях, которые являются обязательными для победительницы конкурса.

Семеренко обвинила организаторов в клевете и отметила, что не являлась на «мероприятия» только потому, что ее «никто никуда не звал», а не отвечала на звонки в течение всего одной недели, поскольку ее телефон находился в ремонте. Девушка подчеркнула, что знает истинную причину решения оргкомитета.

"Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона", — написала Семеренко в Instagram.

Кроме того, она возмутилась из-за слов директора конкурса «Мисс Москва» Татьяны Андреевой-Фальк о том, что вернула корону организаторам в сломанном виде. Девушка назвала эту информацию выдумкой и указала на то, что организаторы «заметили» поломку только спустя три месяца после финала.

"Позор тому, кто это придумал!" — заключила Семеренко.