Алдонин после похорон Началовой примет участие в футбольном турнире 

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявлен для участия в турнире «Кубок легенд», передает "Советский спорт".
Соревнования начнутся 22 марта в Китае. Евгений сыграет за «Сборную звезд». На турнир также приедут бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин, Дмитрий Булыкин. Они сыграют вместе с Луишем Фигу, Габриэлем Батистутой, Деяном Станковичем и Яри Литманеном.
21 марта Алдонин вместе с сотнями пришедших на Троекуровское кладбище поклонников Юлии Началовой и звездных друзей певицы проводил в последний путь свою бывшую супругу.
Ранее Александра Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками.