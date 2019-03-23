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Алдонин после похорон Началовой примет участие в футбольном турнире 

Газета.Ru + ещё 3 14 часов назад
Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявлен для участия в турнире «Кубок легенд», передает "Советский спорт".
Соревнования начнутся 22 марта в Китае. Евгений сыграет за «Сборную звезд». На турнир также приедут бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин, Дмитрий Булыкин. Они сыграют вместе с Луишем Фигу, Габриэлем Батистутой, Деяном Станковичем и Яри Литманеном.
21 марта Алдонин вместе с сотнями пришедших на Троекуровское кладбище поклонников Юлии Началовой и звездных друзей певицы проводил в последний путь свою бывшую супругу.
Ранее Александра Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками.
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