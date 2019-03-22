Бывшей мисс Москва пригрозили штрафом в полмиллиона рублей 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Лишенной титула «Мисс Москва» Алесе Семеренко грозит штраф за несоблюдение обязательств конкурса. Об этом сообщает «360» со ссылкой на юриста конкурса красоты Павла Ставицкого.
Он отметил, что штрафные санкции в размере 500 тысяч рублей за лишение титула предусмотрены договором.
"Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации", — заявил Ставицкий.
По его словам, Семеренко следует удалить из своих аккаунтов в соцсетях все фотографии, видео и хештеги, содержащие указание на сам конкурс «Мисс Москва», в противном случае организаторы могут подать иск.
Накануне стало известно, что мисс Москва впервые в истории конкурса лишилась титула и короны королевы красоты. По словам организаторов, Семеренко не исполняла обязанности по договору и не присутствовала на мероприятиях, обязательных для победительницы конкурса.
Сама девушка в ответ обвинила организаторов в клевете.