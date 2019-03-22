Бывшей мисс Москва пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Лишенной титула «Мисс Москва» Алесе Семеренко грозит штраф за несоблюдение обязательств конкурса. Об этом сообщает «360» со ссылкой на юриста конкурса красоты Павла Ставицкого.

Он отметил, что штрафные санкции в размере 500 тысяч рублей за лишение титула предусмотрены договором.

"Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации", — заявил Ставицкий.

По его словам, Семеренко следует удалить из своих аккаунтов в соцсетях все фотографии, видео и хештеги, содержащие указание на сам конкурс «Мисс Москва», в противном случае организаторы могут подать иск.

Накануне стало известно, что мисс Москва впервые в истории конкурса лишилась титула и короны королевы красоты. По словам организаторов, Семеренко не исполняла обязанности по договору и не присутствовала на мероприятиях, обязательных для победительницы конкурса.

Сама девушка в ответ обвинила организаторов в клевете.