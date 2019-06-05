Французы напомнили Парижу о необходимости присутствия Путина в Нормандии

Власти Франции должны были пригласить президента России Владимира Путина на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, свидетельствуют данные опроса, проведенного французской Figaro.

Из 41,8 тыс. респондентов на вопрос «Нужно ли было приглашать Владимира Путина на церемонии по случаю 75-летия высадки?» утвердительно ответили 80,57%. Еще 19,43% опрошенных придерживаются другого мнения, передает РИА «Новости».

Опрос проводится на сайте издания, принять участие в нем может любой читатель.

В конце мая в Кремле сообщали, что пока не получали приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии. В Париже отмечали, что не направляли приглашение президенту России, так как председательствующим на церемонии будет французский премьер.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.