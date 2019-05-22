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Капризов: хоккеисты сборной России немного отдохнут и начнут готовиться к матчу ЧМ с США 

ТАСС + ещё 24 22 мая 2019
Фото: RT на русском
БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Игрокам сборной России по хоккею нужно немного отдохнуть после окончания группового этапа чемпионата мира, собраться силами и начать готовиться к четвертьфинальному матчу против американцев. Об этом журналистам сказал нападающий российской команды Кирилл Капризов.
Сборная России обыграла шведов со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа во вторник. Капризов забросил свою первую шайбу на турнире.
"Испытывал облегчение после наших голов. Игра со Швецией только закончилась, теперь немного отдохнем и будем думать о следующем сопернике. Разберемся, подготовимся. Хорошо, что не придется никуда переезжать, так намного лучше", — сказал форвард.
В третьем периоде россияне пропустили три шайбы. «Мы неудачно отыграли концовку. Хотелось, чтобы было лучше. Ничего страшного», — отметил Капризов.
В четвертьфинале 23 мая россияне сыграют с командой США в Братиславе. Начало — 17:15 мск.
ТАСС: последние новости
Канадские хоккеисты победили швейцарцев и вышли в полуфинал ЧМ Не без проблем. Американцы выдали лучший матч на ЧМ, но сборная России вышла в полуфинал Сборная Чехии обыграла немцев и впервые с 2015 года вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
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Прочее , ЧМ по хоккею 2019 , Кирилл Капризов , ИТАР-ТАСС
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