Капризов: хоккеисты сборной России немного отдохнут и начнут готовиться к матчу ЧМ с США

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Игрокам сборной России по хоккею нужно немного отдохнуть после окончания группового этапа чемпионата мира, собраться силами и начать готовиться к четвертьфинальному матчу против американцев. Об этом журналистам сказал нападающий российской команды Кирилл Капризов

Сборная России обыграла шведов со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа во вторник. Капризов забросил свою первую шайбу на турнире.

"Испытывал облегчение после наших голов. Игра со Швецией только закончилась, теперь немного отдохнем и будем думать о следующем сопернике. Разберемся, подготовимся. Хорошо, что не придется никуда переезжать, так намного лучше", — сказал форвард.

В третьем периоде россияне пропустили три шайбы. «Мы неудачно отыграли концовку. Хотелось, чтобы было лучше. Ничего страшного», — отметил Капризов.

В четвертьфинале 23 мая россияне сыграют с командой США в Братиславе. Начало — 17:15 мск.