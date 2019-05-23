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Олимпийских чемпионов предлагают выращивать за счёт государства 

Парламентская газета + ещё 4 23 мая 2019
Фото: ТАСС
Министерство спорта России намерено скорректировать законы об образовании, физкультуры и спорте с тем, чтобы начать рассматривать физкультурно-спортивные учреждения в качестве организаций, осуществляющих обучение и реализующих образовательные программы основного общего образования, и закрепить за школами-интернатами спортивного профиля статус организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
Как стало известно «Парламентской газете», также Минспорта намерен законодательно закрепить порядок приёма, перевода и отчисления спортсменов, обучающихся в школах-интернатах спортивного профиля.
О готовящихся поправках министр спорта Павел Колобков сообщил в официальном ответе на запрос сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой. «В настоящее время в России работают школы-интернаты спортивного профиля и училища олимпийского резерва, которые являются важнейшими звеньями системы подготовки спортсменов. Однако из-за неопределённости правового статуса таких учреждений, сейчас для них затруднено получение достаточного бюджетного финансирования на тренировочные сборы, питание и проживание спортивных дарований», — пояснила «Парламентской газете» суть запроса член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Сенатор отметила, что сегодня бюджетное финансирование предусмотрено для предпрофессиональных программ, то есть рассчитано на уровень спортсменов-любителей, а не будущих олимпийцев. В результате ради получения бюджетных средств спортивные школы вынуждены специально занижать свой статус и уровень подготовки. «Законотворческие предложения Минспорта призваны устранить этот правовой пробел», — подчеркнула законодатель.
Очень непростая ситуация с финансированием — когда школам и центрам дополнительного образования, где тоже есть юные спортсмены, приходится выкручиваться
Идею Минтранса горячо поддержали в Госдуме. Член Комитета палаты по международной политике, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Журова считает, что соответствующие корректировки в законодательстве помогут талантливым детям из небольших городов состояться в большом спорте, не покидая родных мест.
«Действительно, очень непростая ситуация с финансированием — когда школам и центрам дополнительного образования, где тоже есть юные спортсмены, приходится выкручиваться. Есть немало видов спорта с ранней специализацией — например, гимнастика, где вполне можно стать олимпийским чемпионом в 15-летнем возрасте. Эти дети зачастую занимаются в каких-то небольших секциях. И получается, что даже на соревнования всероссийского масштаба нельзя их послать, потому что это не их уровень — они занимаются массовым спортом», — объяснила «Парламентской газете» прославленная спортсменка.
Она добавила, что во многих региональных спортшколах работают тренеры высочайшей квалификации, вполне способные обеспечить страну олимпийским резервом. А изменения, запланированные Минспортом, позволят маленьким городам, где нет школ олимпийского резерва, готовить ребят для соревнований высокого уровня.
«Я, кстати, хочу сказать, что в Советском Союзе тоже была примерно такая же проблема, которая меня вынудила переехать в Ленинград. Потому что на уровне моего города не финансировалась детская спортивная школа для отправки спортсменов на всероссийские соревнования. Так что это ещё и вопрос о том, что талантливые дети смогут оставаться в своих регионах и не переезжать. И, возможно, до конца жизни потом представлять свой регион», — заключила парламентарий.
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Прочее , Светлана Журова , Павел Колобков , Минспорта , Госдума , Совет Федерации , Минтранс РФ , Парламентская газета
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