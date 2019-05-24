Моуринью называл Ивановича животным

Вице-капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович написал себе 15-летнему трогательное письмо, в котором рассказал о свершившихся победах и знакомстве с великим португальским специалистом Жозе Моуринью, передает Sport24.

Они познакомились в «Челси», когда в 2017 португалец вновь вернулся в клуб.

"Его все будут называть Special One. Но для тебя он навсегда будет Perfect One. Он будет называть тебя животным, жадным до борьбы, с огромным сердцем. Звучит некрасиво. Но слышать такое от одного из лучших тренеров в истории футбола, ты становишься горд собой. Жозе займет особое место в твоей карьере и в твоем сердце", — написал защитник.

Он отметил, что Моуринью был непростым наставником, но секрет успеха футболиста в том, чтобы с каждым тренером найти общий язык.

Ранее стало известно, что Моуринью не будет тренировать «Ювентус».