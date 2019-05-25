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Худший YouTube-блогер года открестился от поединка по пощечинам в России 

Lenta.ru + ещё 2 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американский YouTube-блогер Логан Пол (Logan Paul) отказался приезжать на соревнование по пощечинам в Россию после того, как его соперник упал в обморок от удара. Соответствующее видео было размещено в Instagram.
На опубликованном видео блогер с размаху ударяет по лицу стоящего напротив мужчину, который падает на землю. Затем зрители приводят его в чувства.
«Исходя из сегодняшнего инцидента и его последствий, стало ясно, что у меня нет желания участвовать в мероприятии, которое может привести к серьезным травмам практически любого участника», — приводит его слова The Sun. Поклонники блогера утверждают, что видео может быть постановочным.
16 мая Telegram-канал «Жизнь Ютуб» сообщал, что Пол планировал приехать на ивент «Битва на Волге», который пройдет в субботу, 25 мая, в Тверской области. Соперниками блогера, по данным канала, должен был стать Василий «Пельмень» Камоцкий — победитель турнира по пощечинам Siberian Power Show. Блогер активно делился видеозаписями с подготовки к мероприятию.
Логан Пол был назван худшим блогером 2018 года из-за скандалов, связанных с издевательствами и оскорблениями. В частности, в январе того же года он, находясь в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц»), крупным планом показал мертвое тело. Пол шутил над самоубийцей и использовал фото с телом для обложки видеоролика.
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Прочее , Пол Логан
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