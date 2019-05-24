Дзюба рассказал, почему все в «Зените» ждут его день рождения

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире «Радио Зенит» заявил, что он больше любит чужие дни рождения. По словам форварда, на них ему проще веселиться. 22 августа футболисту исполнится 31 год.

— В ближайшие выходные в Петербурге пройдет сразу несколько праздничных событий, посвященных дню рождения «Зенита», дню города и чемпионству. Отмечаете ли вы важные для вас даты как-то по-особенному?

— Свой день рождения я не особо отмечаю. Больше люблю чужие дни рождения — на них как-то проще веселиться.

— Правда ли, что в тоннеле, который в «Зените» принято устраивать для именинников, вы бьете сильнее всех?

— Отчасти. Смотря кто пробегает. Ну и потом наступает момент, когда бежать приходится мне. Так что я не люблю свой день рождения — ведь команда только этого и ждет.

— Какое событие вы больше ждете в воскресенье — матч против «Енисея» или чемпионский парад?

— Матч. Это будет последняя игра в сезоне, хочется порадовать болельщиков. Тем более, что проиграли в Ростове. Хочется завершить чемпионат на победной ноте. К тому же, соперник тоже наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок.

— Что скажете Луишу Нету , который будет прощаться с «Зенитом»?

— Луиш — один из моих любимчиков в команде, потрясающий парень, один из примеров как нужно готовить себя к матчам. Будем скучать по нему. (Официальный сайт «Зенита»)

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