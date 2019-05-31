Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. По мнению легендарного нападающего, победу в решающей встрече главного еврокубкового турнира одержит «Ливерпуль», который обыграет «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1.