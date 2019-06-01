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«Манчестер Юнайтед» подписал игрока академии «Аякса» 

SPORT24.ru + ещё 3 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Воспитанник академии «Аякса» Диллон Хугеверф стал игроком «Манчестер Юнайтед».
16-летний форвард решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед», отклонив предложение «Аякса» подписать первый профессиональный контракт с голландским клубом.
Футболист опубликовал в своем инстаграме видео, на котором форма «Аякса» трансформируется на нем в форму «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2018/19 Хугеверф провел 26 матчей за молодежные команды «Аякса» разных возрастов (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.
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