«Манчестер Юнайтед» подписал игрока академии «Аякса»

Воспитанник академии «Аякса» Диллон Хугеверф стал игроком « Манчестер Юнайтед ».

16-летний форвард решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед», отклонив предложение «Аякса» подписать первый профессиональный контракт с голландским клубом.

Футболист опубликовал в своем инстаграме видео, на котором форма «Аякса» трансформируется на нем в форму «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2018/19 Хугеверф провел 26 матчей за молодежные команды «Аякса» разных возрастов (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.